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17:59, 15 декабря 2023Бывший СССР

Песков оценил эффект от американской помощи Украине

Песков: помощь США Украине не принесла особых результатов на поле боя
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Гавриил Григоров / Sputnik / Пресс-служба Президента РФ / Reuters

Военная и финансовая поддержка Украины от США не принесла особых результатов на поле боя. Так оценил эффект от американской помощи Киеву официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова приводит NBC News.

По его словам, Вашингтон выбрасывает миллиарды долларов налогоплательщиков на ветер, оказывая поддержку украинским властям. Песков также добавил, что Вашингтон должен чувствовать ответственность за затягивание конфликта.

Представитель Кремля отметил, что, даже если поддержка Запада будет продолжаться, Украине не удастся сравниться с российским военным и экономическим потенциалом. При этом Песков заявляет, что власти США знают, что Украине не победить в конфликте.

Ранее пресс-секретарь президента России заявил, что конфликт на Украине является гибридной войной, организованной США против России. При этом он отметил, что Москва готова пойти на переговоры с Вашингтоном, но на своих условиях.

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      Александр Курбатов
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