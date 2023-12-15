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17:44, 15 декабря 2023Мир

В Кремле высказались о роли США в конфликте на Украине

Песков: конфликт на Украине — это гибридная война США против России

Фото: Alina Smutko / Reuters

Конфликт на Украине — это гибридная война, организованная США против России. Так официальный представитель Кремля Дмитрий Песков высказался о роли Соединенных Штатов Америки в украинском кризисе в интервью телеканалу NBC News.

«Это гибридная война, которой на самом деле руководят США, против нашей страны», — констатировал он.

По словам представителя Кремля, американская сторона сильно вовлечена в конфликт на Украине. Он также отметил, что российское руководство открыто к переговорам с американской стороной, но на своих условиях.

Ранее Песков заявил, что слова киевского правительства о победе Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте являются ложью ради получения западного финансирования. Он отметил, что США уже поняли, что их обманули и победы ВСУ не будет.

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      Дарья Балацкая
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