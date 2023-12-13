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22:45, 13 декабря 2023Мир

Песков заявил о раскрывшемся обмане США Украиной

Песков: США поняли, что слова Киева о победе на фронте являются обманом

Фото: Sputnik / Reuters

США поняли, что слова Киева о победе Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте являются обманом ради получения финансирования. О раскрывшейся тайне заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передают «Известия».

«Киевский режим им обещал, что дайте нам сто миллиардов долларов и у нас будет победа на поле боя. Сейчас американцы понимают, что их обманули. Никакой победы на поле боя нет», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента РФ добавил, что украинские формирования стремительно теряют свои позиции и что этот процесс неизбежен.

Ранее бывший командующий батальоном ВСУ Евгений Дикий признал в интервью The New York Times, что Киеву надо призывать по 20 тысяч украинцев ежемесячно для восполнения потерь ВСУ на фронте. Он подчеркнул, что некоторые вещи невозможно компенсировать чем-то, кроме чистой численности.

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      Александра Синицына
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