NYT: Киеву надо призвать 20 тысяч украинцев для восполнения потерь ВСУ на фронте

Киеву надо призывать на фронт 20 тысяч украинцев каждый месяц для восполнения потерь Вооруженных сил Украины (ВСУ). Необходимое число мобилизованных граждан назвал бывший командующий батальоном ВСУ Евгений Дикий газете The New York Times (NYT).

«Дикий подсчитал, что Украине потребуется привлекать 20 тысяч солдат ежемесячно в течение следующего года, чтобы поддерживать свою армию», — приводит его слова издание.

Экс-комбат подчеркнул, что некоторые вещи невозможно компенсировать чем-то, кроме чистой численности, учитывая все военные хитрости и технологии.

В ноябре президент Украины Владимир Зеленский утвердил законы о продлении военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 суток — до 14 февраля 2024 года. Это уже девятое продление военного положения и всеобщей мобилизации на территории республики.