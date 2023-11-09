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16:50, 9 ноября 2023Бывший СССР

Зеленский подписал закон о продлении военного положения на Украине

Президент Украины Зеленский подписал закон о продлении военного положения

Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и всеобщей мобилизации ещё на 90 суток — до 14 февраля 2024 года. Соответствующая информация опубликована на сайте Верховной Рады.

Закон вступает в силу с 16 ноября 2023 года. Это уже девятое продление военного положения и всеобщей мобилизации на территории Украины.

Последний раз Владимир Зеленский подписывал соответствующие документы в августе, сроком до 15 ноября. Впервые всеобщую мобилизацию на Украине объявили 25 февраля 2022 года.

Ранее Зеленский заявлял, что вооруженные силы Украины продолжат предпринимать попытки наступления в 2023 и 2024 годах. Он также сообщил, что у военных есть план и конкретные направления, в которых они планируют продвигаться.

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      Александр Курбатов
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