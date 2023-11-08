«Есть план, есть конкретные города». Зеленский раскрыл, как Украина будет воевать в ближайшие месяцы

Зеленский: ВСУ продолжат наступление в текущем и следующем году

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы страны (ВСУ) будут предпринимать новые попытки наступления в текущем и следующем году, у военных есть план и конкретные направления, в которых они собираются продвигаться.

У нас есть план. У нас есть очень конкретные города, очень конкретные направления, по которым мы идем Владимир Зеленский президент Украины

Украинский лидер признал медленный прогресс контрнаступления. Он заявил, что это происходит по вине Запада, который передал Киеву недостаточное количество оружия.

В США допустили, что военные могут свергнуть Зеленского и прекратить конфликт

Бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom допустил, что украинские военные могут свергнуть Зеленского, чтобы прекратить конфликт.

Если Зеленский будет настаивать на продолжении самоубийственных военных операций, я думаю, что ВСУ могут подняться и отстранить его от власти, потому что военные готовы положить конец этому конфликту Скотт Риттер бывший разведчик ВС США

По мнению экс-разведчика, украинская армия уже не сможет перехватить инициативу и терпит стратегическое поражение, ей остается только держать оборону.

Ранее экс-советник главы Пентагона и полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что потери ВСУ достигают полумиллиона человек и речь идет об «армии, которая разваливается». В связи с этим он предупредил, что украинские военные могут поднять восстание против своего правительства.

Главком ВСУ Залужный сигнализирует Зеленскому о необходимости свернуть контрнаступление

Риттер отметил, что статья главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о тупиковой ситуации на фронте может быть сигналом Зеленскому о необходимости прекратить бессмысленные попытки наступления.

Экс-разведчик указал, что главком противоречит заявлениях президента Украины, это является значимым событием, поскольку свидетельствует о достижении критической точки.

Думаю, что сигнал, который Залужный посылает Зеленскому, заключается в том, что Украине нужно прекратить бросать живую силу в бесполезные атаки на российскую линию обороны. Это был его способ оказать давление на Зеленского, чтобы он остановил контрнаступление Скотт Риттер бывший разведчик ВС США

Главком ВСУ Валерий Залужный в статье, опубликованной в The Economist, рассказал о патовой ситуации в конфликте на Украине. По его словам, достигнут такой уровень технологий, который ставит украинских военных в тупик, и изменить положение сможет только резкий технологический скачок.

Зеленский не согласился с этим мнением. Позднее The New York Times написала, что конфликт между Зеленским и Залужным сигнализирует о том, что между военным и гражданским обществом на Украине происходит раскол.

Перед этим об их разногласиях сообщила британская газета The Times. В издании заявили, что Залужный и Зеленский разошлись во мнениях относительно завершения контрнаступления.

Зеленского обвинили в отрыве от реальности из-за его решимости продолжать наступление

Журналисты британского портала UnHerd обвинили Зеленского в отрыве от реальности. Они отметили, что украинский лидер отказывается смотреть правде в глава и признавать неудачи ВСУ на фронте.

Образ Зеленского рисуется поистине отчаянным: оторванный от реальности и одержимый лидер мечется взад и вперед по своему бункеру, требуя безоговорочной военной победы, хотя все хорошо понимают, что это невозможно британский портал UnHerd

Авторы материала отметили, что поддержка Киева со стороны США ослабевает, а заполнить брешь, которая возникнет при ее окончании, Европа не в состоянии. В этом случае у украинских властей не останется иного выбора, кроме как начать переговоры о перемирии или полноценном мирном соглашении, куда непременно войдет и территориальный компромисс с Россией.

Ранее обозреватель журнала Time Саймон Шустер заявил, что Зеленский разозлился из-за снижения интереса Запада к Украине после визита в США. По словам одного из помощников украинского лидера, президент обманывает себя в том, что Киев выигрывает на поле боя. Подобная уверенность на фоне неудач на фронте беспокоит его ближайшее окружение, однако сказать об этом никто не решается.

Раскол в украинском обществе растет на фоне неудач на фронте и борьбы в верхних эшелонах власти

В украинском обществе на фоне неудач на фронте и борьбы в верхних эшелонах власти растет раскол. Об этом заявила газета Washington Post.

В ранее нерушимом национальном единстве Украины начинают появляться первые очевидные трещины. Отсутствие хороших новостей подрывает моральный дух гражданского населения, как и растущие опасения, что Россия вскоре возобновит атаки на энергетическую инфраструктуру Washington Post

Авторы статьи отметили, что источником негатива становится не только неуспешное контрнаступление и ослабевание интереса Запада к Украине из-за конфликта на Ближнем Востоке, но и отношения между Зеленским и его командирами.

Так, издание обратило внимание на недавнюю отставку бывшего командующего Силами специальных операций (ССО) Виктора Хоренко. В материале указывается, что главком ВСУ Валерий Залужный, пользующийся огромной популярностью среди украинцев, может представлять опасность для Зеленского, если решит начать собственную политическую карьеру.

Среди признаков конфликта между президентом и главнокомандующим называется увольнение Хоренко, недавняя статья Залужного о тупике на фронте и попытка украинского лидера отмахнуться от этих предупреждений, ссылаясь на усталость военных.

Политические разногласия еще больше омрачили настроение граждан Украины, и без того печальное из-за военных неудач Washington Post

Ранее отставной генерал-майор ВСУ Сергей Кривонос обвинил президента Украины Владимира Зеленского в неуважении к силам специальных операций и лично главкому. Таковым он назвал решение об увольнении генерала Хоренко. Офицер отметил, что командующий ССО находился в подчинении Залужного, и Зеленскому следовало как минимум поставить главкома в известность о подобном решении, но этого не сделали.

Президент Украины подписал решение, в соответствии с которым командующим ССО был назначен Сергей Лупанчук. До этого должность с июля 2022 года занимал Виктор Хоренко.

В свою очередь экс-командующий утверждает, что ему неизвестны причины увольнения. Объяснить их не смог также и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

