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19:52, 8 ноября 2023Бывший СССР

Зеленский заявил о планах продолжить наступление

Зеленский заявил, что ВСУ продолжат наступление в текущем и следующем году
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Stephanie Scarbrough / AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжат наступление в текущем и следующем году несмотря на трудности. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский, выступая по видеосвязи на конференции, организованной агентством Reuters.

«У нас есть план, у нас есть конкретные города, конкретные направления, у нас есть цель, куда мы пойдем, в каком направлении будем вести наступление», — заявил глава государства.

Он отметил, что наступление ВСУ в настоящий момент испытывает «определенные трудности», хотя «некоторые люди» рассчитывали на его быстрый успех. По мнению Зеленского, Украина не добилась успеха из-за того, что получила от Запада меньше оружия, чем рассчитывала.

«Мы попробуем показать результат в этом году. На будущий год у нас есть план, но я не могу поделиться его деталями», — заявил он.

Ранее сообщалось, что Киев планирует изменить стратегию, чтобы продвигаться и наносить удары по России. При этом Зеленский признал, что подобные действия невозможны без соответствующих вооружений.

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      Алевтина Запольская
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