«Наносить неожиданные удары». Зеленский хочет изменить стратегию в отношении России на фоне разногласий с командованием

Зеленский заявил о планах изменить стратегию Украины в отношении России

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью NBC News рассказал, что планирует изменить стратегию в отношении России. По его словам, военные разрабатывают различные операции, чтобы продвигаться вперед.

Наши военные придумывают разные планы, разные операции, чтобы быстрее продвигаться вперед и наносить неожиданные удары по России Владимир Зеленский президент Украины

При этом глава государства признал, что подобные действия невозможны без соответствующих вооружений.

Это заявление прозвучало на фоне разногласий главы государства с командованием украинскими войсками и усталости Запада от помощи Киеву. Как сообщала британская газета The Times, главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный и Зеленский разошлись во мнении относительно завершения наступления.

По мнению главкома, оно подошло к концу, необходимо удерживать текущие позиции. Однако украинский лидер не собирается прекращать наступление.

Зеленский признал, что часть населения на Западе устала от конфликта на Украине

Зеленский признал, что часть населения на Западе, в том числе политики, устала от конфликта на Украине. При этом он отметил, что «нет никакой альтернативы» продолжения помощи Киеву, несмотря на усталость европейских политиков от этой поддержки.

Конечно, многие люди в мире устали — это понятно. Я думаю, что ваша помощь будет критически важной в течение предстоящего года и это будет иметь решающее значение Владимир Зеленский президент Украины

Украинский лидер допустил, что через год западные страны смогут сократить объем помощи республике благодаря уменьшению дефицита бюджета, росту экономики и возвращению беженцев из-за рубежа, которые начнут работать и платить налоги.

Зеленский также предложил США и другим западным странам финансировать Украину в кредит, пообещав возвращение этих средств после окончания военных действий.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что Соединенные Штаты начали постепенно сокращать помощь Украине из-за истощения ассигнованных Конгрессом средств. Она пояснила, что Вашингтон стал выделять меньшие по объемам пакеты военной поддержки, чтобы иметь возможность оказывать поддержку Вооруженным силам Украины (ВСУ) «максимально долгий срок».

Зеленский считает, что другие страны могут вести переговоры с Россией об урегулировании конфликта

Зеленский заявил, что другие государства могут вести переговоры с Россией для урегулирования конфликта. Он выразил уверенность, что некоторые страны на уровне разведок или советников глав государств говорят с Москвой о том, каким образом можно разрешить сложившуюся ситуацию.

При этом украинский лидер подчеркнул, что на него не оказывают открытого давления для начала диалога с Россией.

Много разных голосов вокруг нас. Я слышал много разных голосов и эмоций без какой-либо конкретики и предложений, много разных вещей. Но, что касается меня, на сегодняшний день у меня нет никаких связей с русскими Владимир Зеленский президент Украины

Зеленский добавил, что его позиция известна и президенту США Джо Байдену, и американскому Конгрессу.

Ранее американское издание NBC News опубликовало большой материал, посвященный стремлению европейских и американских чиновников убедить Украину начать мирные переговоры с Россией.

В статье указывается, что пока дискуссия носит самый общий характер, среди всего прочего обсуждается, чем придется пожертвовать Киеву ради соглашения с Москвой. Поводом для подобных разговоров стала крепнущая убежденность, что конфликт зашел в тупик и его надо заканчивать, так как оказывать помощь республике странам Запада будет все труднее и труднее.

В свою очередь украинский лидер в ходе пресс-конференции опроверг эту информацию. «Никто не давит на меня сегодня. Все это было в начале войны и до войны», — сказал глава государства, добавив, что переговоры с Москвой исключены.

Зеленский пообещал объяснить Трампу, что конфликт на Украине невозможно разрешить за сутки

Владимир Зеленский пригласил бывшего президента США Дональда Трампа на Украину и пообещал объяснить ему, что конфликт невозможно разрешить за сутки.

Если он приедет сюда, мне понадобится 24 минуты, не больше, чтобы объяснить бывшему президенту Трампу, что он не сможет принести мир Владимир Зеленский президент Украины

По словам украинского лидера, он не знает, сократит ли Трамп помощь Киеву в случае избрания президентом. Зеленский отметил, что политик не сможет отказаться от дальнейшей поддержки Украины, поскольку за нее выступают американские граждане.

При этом, согласно исследованию социологической службы Gallup, доля жителей США, которые считают, что Вашингтон слишком много помогает Украине, достигла 44 процентов.

Трамп неоднократно заявлял, что сможет быстро прекратить конфликт на Украине. В июле он пообещал сделать это за 24 часа при избрании на новых президентских выборах. Помимо этого, бывший глава Белого дома заявил, что нашел бы аргументы для того, чтобы президент России Владимир Путин сел за стол переговоров.

В конце сентября политик выразил мнение, что низкие цены на нефть в районе 40 долларов за баррель сделали бы дорогим и невозможным конфликт с Киевом для Москвы. «Я буквально в ту же ночь, как станет известно о моей победе, позвоню двум людям: [президенту России Владимиру] Путину и [президенту Украины Владимиру] Зеленскому. (...). Мы заключим сделку в течение 24 часов», — сказал экс-глава Белого дома.

В октябре Трамп обвинил действующего президента Джо Байдена в начале кризиса на Украине и подчеркнул, что причиной стала глупость политика.

