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21:37, 9 октября 2023Мир

Трамп обвинил Байдена в начале конфликта на Украине

Трамп назвал глупость Байдена причиной начала конфликта на Украине
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Brian Snyder / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп в ходе выступления перед своими сторонниками в штате Айова высказался о причинах начала конфликта на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

Трамп обвинил действующего президента Джо Байдена в начале кризиса на Украине и подчеркнул, что причиной стала глупость политика. Именно Байден спровоцировал рост мировых цен на энергоносители, что якобы обусловило проведение Россией спецоперации на территории республики. Трамп заверил, что при его президентстве эти события «не произошли бы даже при самых высоких ценах на нефть».

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Бывший глава США снова назвал Байдена «самым коррумпированным и в целом наихудшим» из американских лидеров. По его словам, «действующий президент» демонстрирует «глубокую некомпетентность» в вопросах, по которым высказывается публично.

«Он [Байден] рассуждает о войне и в то же время способствует росту цен на энергоносители, тогда как вся экономика [президента России] Владимира Путина базируется на энергетике», — отметил Трамп.

Ранее Трамп назвал способ предотвратить конфликт на Украине. По его мнению, низкие цены на нефть в районе 40 долларов за баррель сделали бы дорогим и невозможным конфликт с Киевом для Москвы.

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    Марина Совина
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