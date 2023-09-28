Трамп назвал способ предотвратить конфликт на Украине

Трамп: низкие цены на нефть сделали бы невозможным конфликт с Киевом для Москвы

Низкие цены на нефть в районе 40 долларов за баррель сделали бы дорогим и невозможным конфликт с Киевом для Москвы. Такой способ предотвратить кризис назвал бывший президент США Дональд Трамп, выступая перед сторонниками в Мичигане. Трансляцию вел телеканал C-Span.

По словам политика, из-за цен по 115 долларов за баррель Россия «сколотила целое состояние» и продолжает зарабатывать. «Я буквально в ту же ночь, как станет известно о моей победе, позвоню двум людям: [президенту России Владимиру] Путину и [президенту Украины Владимиру] Зеленскому. (...). Мы заключим сделку в течение 24 часов», — сказал он.

Ранее Трамп, выступая на ежегодной конференции консервативных кругов Республиканской партии в столичном округе, вновь пообещал разрешить конфликт на Украине за сутки в случае избрания главой государства на выборах.

Политик заявил, что это «не было бы трудно», однако не уточнил, каким именно образом он собирается реализовать свой план. Экс-глава Белого дома добавил, что если рассказал бы об этом, то, вероятно, не смог этого сделать.