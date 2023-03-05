Трамп вновь пообещал разрешить конфликт на Украине за сутки

Трамп заявил, что при избрании президентом США урегулирует конфликт на Украине за сутки

Бывший президент США Дональд Трамп, выступая на ежегодной конференции консервативных кругов Республиканской партии в столичном округе, вновь пообещал разрешить конфликт на Украине за сутки в случае избрания главой государства на выборах. Трансляцию вел телеканал CNN-News18 на YouTube.

Я смог бы урегулировать эту ситуацию за 24 часа, будучи президентом. Я бы сделал это за 24 часа. Для этого нужно быть президентом, нужны полномочия, должность Дональд Трамп бывший президент США

Политик заявил, что это «не было бы трудно», однако не уточнил, каким именно образом он собирается реализовать свой план. Экс-глава Белого дома добавил, что если рассказал бы об этом, то, вероятно, не смог этого сделать.

Ранее Трамп, выступая перед сторонниками в штате Флорида, пообещал сразу же позвонить российскому и украинскому лидерам Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому в случае избрания главой американского государства. «Я гарантирую, что смогу разрешить этот вопрос… Мы заключим сделку в течение 24 часов», — заявил тогда политик.

Исход конфликта на Украине важнее для НАТО, чем для США

Трамп заявил, что исход конфликта на Украине важнее для стран НАТО, чем для США, хотя Вашингтон выделяет в поддержку Киева гораздо большие средства, чем страны альянса.

Мы решаем проблемы остальной части мира, которые они сами не решают. Они заставляют нас вкладывать деньги. Мы смотрим на Украину, мы все так беспокоимся об этом. Но почему НАТО не тратит столько же, сколько мы? Дональд Трамп бывший президент США

Политик напомнил, что Соединенные Штаты выделили Украине 140 миллиардов долларов, в то время как НАТО вложили «лишь небольшую долю этого». Он подчеркнул, что для Североатлантического альянса ситуация вокруг Украины более значима «из-за того, где это происходит».

В начале февраля Трамп заявил, что администрации американского президента Джо Байдена не следует отправлять Вооруженным силам Украины (ВСУ) слишком много военной помощи. Вместо этого он призвал руководство страны добиваться проведения переговоров о мире. «Европа должна делать гораздо больше, потому что Европа делает, вероятно, лишь малую часть того, что делаем мы», — добавил политик.

Трамп смог бы убедить Европу увеличить помощь Украине за десять минут

Экс-президент США заявил, что в случае победы на выборах смог бы убедить европейских лидеров увеличить помощь Украине за десять минут.

Трамп подчеркнул, что Европа «должна начать тратить деньги». Он указал, что США обеспечивают защиту в сложившейся ситуации, в то время как она затрагивает европейские страны больше, чем Соединенные Штаты.

Германия не платит свою долю. Другие страны не платят свою долю, а Соединенные Штаты несут всю нагрузку. Это неправильно. Вы знаете, можно встретиться со всеми остальными лидерами, я знаю их всех или большую часть. За десять минут они бы согласились платить, если сказать им то, что нужно. Но они не платят. Платим мы. И это несправедливо Дональд Трамп бывший президент США

Ранее политик призвал действующего президента США Джо Байдена добиваться переговоров между Россией и Украиной. Вашингтону необходимо вести переговоры о мире между Россией и Украиной, тогда как Европе следует усилить свою помощь Киеву, указал он.

Трамп заявил, что конфликт на Украине может закончиться третьей мировой войной

Бывший президент США заявил, что в настоящее время в свете конфликта на Украине Америка оказалась в самом опасном положении, в каком когда-либо была. Он объяснил это риском применения ядерного оружия.

Я думаю, что мир оказался в самом опасном положении. Для нас это может закончиться третьей мировой войной Дональд Трамп бывший президент США

Ранее Трамп обвинил действующего американского лидера Джо Байдена в том, что тот своей слабостью и некомпетентностью поставил мир на грань третьей мировой войны. 29 января политик в очередной раз подчеркнул свою готовность добиться мирного урегулирования конфликта в течение суток путем переговоров.

Трамп рассказал о предупреждении Путину

Бывший президент США заявил, что предупредил российского лидера Владимира Путина о том, что «Москва окажется под ударом» в случае захвата другой страны.

Я сказал: «Владимир, не делай этого, ты знаешь, что мы друзья, не захватывай страны, поскольку тогда Москва окажется под тяжелым ударом» Дональд Трамп бывший президент США

Трамп добавил, что Путин, вероятно, не поверил ему. Экс-лидер также пообещал «изгнать поджигателей войны» и глобалистов из американского правительства в случае избрания главой государства.

Ранее политик выразил мнение, что Россия не начала бы проводить специальную военную операцию (СВО) на Украине в том случае, если бы он оставался у власти в США.

Трамп также рассказал, что больше доверяет российскому президенту Владимиру Путину, чем американской разведке.

