Трамп обвинил Байдена в приближении мира к третьей мировой войне

Трамп: слабость и некомпетентность Байдена поставили мир на грань третьей мировой войны

Бывший президент США Дональд Трамп обвинил действующего американского лидера Джо Байдена в том, что тот своей слабостью и некомпетентностью поставил мир на грань третьей мировой войны. Об этом он заявил во время выступления перед республиканцами, видеозапись доступна на YouTube.

«Своей слабостью и некомпетентностью Джо Байден привел нас на край третьей мировой войны. Мы на краю третьей мировой войны — если кто не знает», — сказал Трамп. Он добавил, что если бы он был президентом, то конфликта между Россией и Украиной не возникло бы. Политик пообещал, что он вернет «мир через силу», если его назначат главой государства.

Помимо этого, Трамп также подчеркнул свою готовность добиться мирного урегулирования конфликта в течение суток путем переговоров. «Это соглашение ждет, что его заключат. Но его некому заключить», — отметил он.

Ранее бывший американский лидер заявил, что США при Байдене разрушаются радикальными и коррумпированными политиками. По словам Трампа, мотивы действующего руководства страны неизвестны никому.