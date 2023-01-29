Трамп заявил о разрушении США при Байдене коррумпированными политиками

Трамп заявил, что США при Байдене разрушаются радикальными и коррумпированными политиками

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что при нынешнем американском лидере Джо Байдене страна разрушается коррумпированными и радикальными политиками. Об этом он сообщил в ходе выступления на собрании Республиканской партии штата Нью-Гемпшир, запись которого опубликована в социальной сети Truth Social.

«При Байдене наша нация разрушается эгоистичным, радикальным и коррумпированным политическим истеблишментом», — отметил Трамп. Он подчеркнул, что мотивы действующего руководства страны неизвестны никому.

Помимо этого, политик добавил, что Демократическую партию возглавляют «радикальные левые», которые во многих случаях являются марксистами и коммунистами. По его словам, Штатам необходим президент, который сможет приступить к выполнению своих обязанностей сразу же после вступления в должность. «И это я», — заключил он.

Ранее Трамп заявил, что смог бы добиться мирного урегулирования конфликта на Украине в течение суток, если бы был президентом.