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08:27, 27 января 2023Мир

Трамп заявил о способности урегулировать конфликт на Украине за сутки

Трамп заявил о возможности договориться о прекращении конфликта на Украине за 24 часа
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что если бы он сейчас находился на посту главы американской администрации, то смог бы добиться мирного урегулирования конфликта на Украине в течение суток. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

Высказываясь о своей способности разрешить конфликт, Трамп подчеркнул, что будучи на посту президенте «смог бы договориться о конце этой ужасной войны <...> в течение 24 часов».

Ранее Дональд Трамп заявил, что передача Украине танков Leopard 2 и Abrams западными союзниками может спровоцировать начало ядерной войны. «Сначала танки, потом будут ядерные бомбы.

В январе власти США и Германии объявили о решении отправить Киеву танки. Так, Вашингтон планирует передать 31 танк Abrams, а Берлин — 14 танков Leopard. Отмечалось также, что украинские официальные лица инициировали обсуждение плана, который предполагает передачу Киеву современных западных истребителей.

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Юлия Мискевич
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