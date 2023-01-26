Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:28, 26 января 2023Мир

Трамп заявил о риске начала ядерной войны из-за передачи Украине западных танков

Трамп заявил о риске начала ядерной войны из-за передачи Украине танков Leopard 2 и Abrams

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Передача Украине танков Leopard 2 и Abrams западными союзниками может спровоцировать начало ядерной войны. О таком риске предупредил бывший президент США Дональд Трамп, передает ТАСС.

«Сначала танки, потом будут ядерные бомбы. Завершите эту безумную войну, сейчас же», — заявил бывший американский лидер.

По его мнению, положить конец конфликту очень просто.

Ранее в январе власти США и Германии объявили о решении отправить Киеву танки. Так, Вашингтон планирует передать 31 танк Abrams, а Берлин — 14 танков Leopard. Отмечалось также, что украинские официальные лица инициировали обсуждение плана, который предполагает передачу Киеву современных западных истребителей.

До этого сообщалось, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак согласился отправить на Украину танковый эскадрон. Позже стало известно, что танки Challenger будут переданы Киеву в конце марта.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Трамп заявил о риске начала ядерной войны из-за передачи Украине западных танков
Участники реалити по мотивам «Игры в кальмара» захотели подать в суд на Netflix
В СЖР отреагировали на признание «Медузы» нежелательной организацией
Названы районы Москвы с самой дешевой арендой жилья
В ДНР рассказали о сходстве операций в Угледаре и Соледаре
Двоих россиян задержали по подозрению в убийстве соседки и ее ребенка
Европа сократила закупки у «Газпрома»
Единственная партия российских удобрений не дошла до Малави
Apple перестала выкупать iPhone по выгодной цене
Пригожин раскрыл личность командовавшего штурмом Соледара с позывным Лотос
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.