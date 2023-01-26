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15:55, 26 января 2023Мир

Британия пообещала Украине поставить танки к концу марта

Минобороны Великобритании пообещало Украине поставить танки Challenger к концу марта

Фото: UK Ministry of Defence / Globallookpress.com

Великобритания поставит на Украину танки Challenger весной, заявил глава британского оборонного ведомства Алекс Чалк. Его цитирует Reuters.

«Намерение заключается в том, что это произойдет в конце марта», — сказал военный, отвечая на вопрос о сроках поставки танков Киеву.

Министр также отметил, что до этого времени украинские солдаты будут проходить интенсивную подготовку по эксплуатации и обслуживанию машин.

Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак согласился отправить на Украину эскадрон танков Challenger 2.

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Глеб Бажуткин
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