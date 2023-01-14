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07:47, 14 января 2023Мир

Британия решила отправить на Украину танковый эскадрон

Independent: премьер Британии Сунак решил отправить Украине эскадрон танков Challenger 2

Фото: Tony Nicoletti / Reuters

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак согласился отправить на Украину танковый эскадрон. Об этом сообщает The Independent.

По информации издания, четыре основных боевых танка Королевских вооруженных сил Challenger 2 будут немедленно отправлены в Восточную Европу, а вскоре последуют еще восемь бронемашин.

Источник газеты на Даунинг-стрит уточнил, что Сунак объявит о своем решении президенту Украины Владимиру Зеленскому позднее в субботу.

Марина Совина
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