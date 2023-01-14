Британия решила отправить на Украину танковый эскадрон
Independent: премьер Британии Сунак решил отправить Украине эскадрон танков Challenger 2
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак согласился отправить на Украину танковый эскадрон. Об этом сообщает The Independent.
По информации издания, четыре основных боевых танка Королевских вооруженных сил Challenger 2 будут немедленно отправлены в Восточную Европу, а вскоре последуют еще восемь бронемашин.
Источник газеты на Даунинг-стрит уточнил, что Сунак объявит о своем решении президенту Украины Владимиру Зеленскому позднее в субботу.