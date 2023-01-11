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18:30, 11 января 2023Мир

Британия подтвердила намерение поставить Украине танки

Financial Times: власти Великобритании подтвердили намерение поставить Киеву танки

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Власти Великобритании подтвердили намерение поставить Украине танки. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на представителя канцелярии британского премьер-министра Риши Сунака.

Глава правительства поручил министру обороны Бену Уоллесу в предстоящие недели работать с партнерами, чтобы «быстрее продвигаться вперед в поддержке Украины».

По словам представителя, поставки военной техники позволяет Киеву изменить ход событий в зоне боевых действий. «Мы ускоряем нашу поддержку Украины путем (предоставления) военных технологий следующего поколения, которые помогут выиграть эту войну», — заявил он.

О том, что Великобритания рассматривает возможность отправки на Украину партии Challenger 2 — основных боевых танков сухопутных войск страны, стало известно 9 января. Как сообщали источники, Лондон может поставить Киеву около десяти танков.

В свою очередь, обозреватель The Times Макс Хастингс отметил, что британская армия пострадала из-за военной помощи Вооруженным силам Украины и унизительных поражений в Ираке и Афганистане. По его словам, вооруженные силы страны находятся в кризисе.

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Варвара Кошечкина
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