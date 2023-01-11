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11:06, 11 января 2023Мир

Британская армия пострадала из-за помощи ВСУ

Times: британская армия пострадала из-за военной помощи ВСУ

Фото: Michaela Rehle / Reuters

Британская армия пострадала из-за объемной помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ) и унизительных поражений в Ираке и Афганистане, пишет обозреватель The Times Макс Хастингс.

По его словам, вооруженные силы страны находятся в кризисе, несмотря на помощь британского правительства в размере 24 миллиардов фунтов стерлингов сверх оборонного бюджета. Тем не менее Лондон продолжает финансировать поставки оружия Киеву.

«Сокращение личного состава армии, совсем недавно с 82 до 73 тысяч человек, должно было компенсироваться за счет 30 тысяч резервистов. Тем не менее, их набор оказался ужасен. Боевой дух резервистов и доверие к ним низкие», — сказано в материале.

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Виктория Кондратьева
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