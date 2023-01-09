Великобритания задумалась об отправке танков Challenger 2 на Украину

Sky News: Великобритания рассматривает возможность отправки на Украину танков Challenger 2

Власти Великобритании рассматривают возможность отправить на Украину партию Challenger 2 — основных боевых танков сухопутных войск страны. Об этом пишет Sky News со ссылкой на осведомленный источник.

По его словам, дискуссия на эту тему ведется уже несколько недель, однако окончательное решение еще не принято. Размеры возможных поставок не уточняются, однако собеседник канала полагает, что Великобритания может поставить на Украину около десяти танков. Он отметил, что такой партии было бы достаточно.

Журналисты добавили, что, если власти Великобритании одобрят эти поставки, Соединенное Королевство станет первой страной, которая ответит на просьбу Киева оснастить Украину современными западными танками. «Это решение побудило бы других также отправить танки», — заявил украинский источник телеканала.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не исключает возможность поставок Киеву западных танков Leopard и Abrams. При этом он отметил, что в этом вопросе все будет зависеть от совместного решения стран-союзников.

В Германии, в свою очередь, уверяют, что на данный момент не намерены передавать Украине танки Leopard 2 немецкого производства. Такие планы опроверг представитель кабмина страны Штеффен Хебештрайт.