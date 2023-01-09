Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:21, 9 января 2023Мир

Великобритания задумалась об отправке танков Challenger 2 на Украину

Sky News: Великобритания рассматривает возможность отправки на Украину танков Challenger 2

Фото: Tony Nicoletti JB / CRB / Reuters

Власти Великобритании рассматривают возможность отправить на Украину партию Challenger 2 — основных боевых танков сухопутных войск страны. Об этом пишет Sky News со ссылкой на осведомленный источник.

По его словам, дискуссия на эту тему ведется уже несколько недель, однако окончательное решение еще не принято. Размеры возможных поставок не уточняются, однако собеседник канала полагает, что Великобритания может поставить на Украину около десяти танков. Он отметил, что такой партии было бы достаточно.

Журналисты добавили, что, если власти Великобритании одобрят эти поставки, Соединенное Королевство станет первой страной, которая ответит на просьбу Киева оснастить Украину современными западными танками. «Это решение побудило бы других также отправить танки», — заявил украинский источник телеканала.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не исключает возможность поставок Киеву западных танков Leopard и Abrams. При этом он отметил, что в этом вопросе все будет зависеть от совместного решения стран-союзников.

В Германии, в свою очередь, уверяют, что на данный момент не намерены передавать Украине танки Leopard 2 немецкого производства. Такие планы опроверг представитель кабмина страны Штеффен Хебештрайт.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В больнице рассказали об остающемся в реанимации Михалкове
Известная компания выплатила сотрудникам премию в 50 зарплат
Россиянин описал полет в самолете с вырванной дверью фразой «чуть не сдуло»
Многодетную россиянку осудят за убийство новорожденной дочери
На Украине появилась петиция с призывом лишить мандатов депутатов оппозиции
Украинской армии предсказали «ледовую мясорубку» в случае форсирования Днепра
Wildberries захотели наказать за продажу товаров с символикой украинской команды
Новый главный тренер сборной Португалии высказался о будущем Роналду в команде
Стали известны подробности крушения Ан-2 в НАО
Великое вымирание связали с истощением озонового слоя
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.