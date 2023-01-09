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14:52, 9 января 2023Мир

В НАТО допустили отправку на Украину западных танков

Генсек НАТО Столтенберг заявил о возможности поставок танков Leopard и Abrams для ВСУ

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Возможность начала поставок танков западного производства Leopard и Abrams в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ) еще остается и будет зависеть от совместного решения союзников. Об этом в интервью шведской газете Svenska Dagbladet заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«Нет, не исключаю [такую возможность]. Но и обещать ничего не могу», — допустил генсек в ответ на вопрос о начале отправки танков. Он добавил, что альянс продолжит поставки вооружения Украине для сохранения ее независимости.

В начале января ряд стран объявили о поставках Украине наступательной бронетехники: США отправят боевые машины пехоты (БМП) Bradley модификации M2A2, Германия — БМП Marder, Франция — бронеавтомобили AMX-10RC. Прежде страны Запада не передавали Киеву собственную наступательную бронетехнику, ограничиваясь помощью в снабжении танками и бронемашинами советской разработки со всего мира, а также бронетранспортерами, артиллерийскими установками и комплексами противовоздушной обороны.

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Виктория Кондратьева
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