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23:05, 5 января 2023Мир

Германия передаст Украине батарею Patriot

Белый дом сообщил, что Германия передаст Украине БМП Marder и батарею Patriot

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

США намерены предоставить Украине боевые машины пехоты Bradley, а Германия — БМП Marder и дополнительную батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot. Об этом сообщил Белый дом по итогам телефонного разговора лидеров обеих стран Джо Байдена и Олафа Шольца.

Кроме того, стороны намерены обучить украинских военных обращению с обоими образцами современной западной бронетехники.

В ходе переговоров Байден и Шольц выразили «общую решимость» продолжать финансовое, гуманитарное, военное и дипломатическое содействие Украине «столько, сколько потребуется».

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил о начале подготовки к передаче Киеву систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. По словам Кулебы, развертывание Patriot ожидается в максимально короткие сроки.

21 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США передадут Украине ЗРК Patriot в рамках военной помощи на сумму более одного миллиарда долларов. Ожидается, что миллиард долларов будет выделен со стороны Госдепартамента, а 850 миллионов долларов — по линии Пентагона.

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Марина Совина
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