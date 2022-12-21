США передаст Украине ЗРК Patriot в рамках объявленной Байденом помощи

В новый пакет военной помощи Украине от США вошел зенитный комплекс Patriot для систем ПВО

США передаст Украине ЗРК Patriot в рамках военной помощи на сумму более одного миллиарда долларов, объявленной президентом Джо Байденом. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает ТАСС.

Отмечается, что миллиард долларов будет выделен со стороны Госдепартамента США, а 850 миллионов долларов — по линии Пентагона. «Сегодняшняя помощь впервые включает систему ПВО Patriot (…)», — сказано в распространенном письменном заявлении.

Ранее президент США Джо Байден подписал меморандум о выделении Украине до одного миллиарда долларов на военную помощь. «В соответствии с полномочиями, данными мне как президенту конституцией и законами США, я настоящим делегирую госсекретарю полномочия распорядиться ассигнованиями в размере до миллиарда долларов из средств, выделенных министерству обороны, в целях оказания помощи Украине», — цитирует документ слова американского лидера.