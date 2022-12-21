Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:12, 21 декабря 2022Мир

США передаст Украине ЗРК Patriot в рамках объявленной Байденом помощи

В новый пакет военной помощи Украине от США вошел зенитный комплекс Patriot для систем ПВО

Фото: U.S. Army / Wikimedia

США передаст Украине ЗРК Patriot в рамках военной помощи на сумму более одного миллиарда долларов, объявленной президентом Джо Байденом. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает ТАСС.

Отмечается, что миллиард долларов будет выделен со стороны Госдепартамента США, а 850 миллионов долларов — по линии Пентагона. «Сегодняшняя помощь впервые включает систему ПВО Patriot (…)», — сказано в распространенном письменном заявлении.

Ранее президент США Джо Байден подписал меморандум о выделении Украине до одного миллиарда долларов на военную помощь. «В соответствии с полномочиями, данными мне как президенту конституцией и законами США, я настоящим делегирую госсекретарю полномочия распорядиться ассигнованиями в размере до миллиарда долларов из средств, выделенных министерству обороны, в целях оказания помощи Украине», — цитирует документ слова американского лидера.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Посла Франции вызвали в российский МИД
В поездке Зеленского в Бахмут усомнились
Ситуацию с глобальной проблемой описали фразой «время не на нашей стороне»
Консультант по отношениям дала советы семьям на время праздников
Раскрыто содержание пакета военной помощи США Украине на миллиард долларов
Женщина нашла необычный способ сэкономить на аренде и коммунальных услугах
Обнаружено необычное разрушение звезды черной дырой
Крупнейшая авиакомпания Европы отменила половину рейсов из-за сбоя системы
Популярный в России сайт заблокировал всех Сергеев
В Верховной Раде объяснили визит Зеленского в США
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.