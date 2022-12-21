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19:53, 21 декабря 2022Мир

Байден выделил миллиард долларов на военную помощь Украине

Байден подписал документ о выделении Киеву до 1 миллиарда долларов на военную помощь

Фото: Ricardo Moraes / Reuters

Президент США Джо Байден подписал меморандум о выделении Украине до одного миллиарда долларов на военную помощь. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Белый дом.

«В соответствии с полномочиями, данными мне как президенту конституцией и законами США, я настоящим делегирую госсекретарю полномочия распорядиться ассигнованиями в размере до миллиарда долларов из средств, выделенных министерству обороны, в целях оказания помощи Украине», — цитирует слова американского главы государства документ.

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Виктория Кондратьева
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