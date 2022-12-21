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07:52, 21 декабря 2022Мир

США выделят Украине новый пакет военной помощи и ЗРК Patriot

AP: США выделят Украине пакет военной помощи в 1,8 миллиарда долларов вместе с ЗРК Patriot

Вашингтон направит Киеву новый пакет военной помощи в размере почти двух миллиардов долларов, куда также впервые войдут зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot и высокоточные управляемые ракеты для истребителей. Об этом пишет Associated Press.

По словам источников агентства, эта мера станет сигналом о расширении поставок современного вооружения со стороны США, которое готовы выделять Украине для укрепления противовоздушной обороны страны.

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Виктория Кондратьева
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