Зеленский вылетел в Вашингтон для выступления перед Конгрессом США

CNN: Зеленский вылетел в Вашингтон для выступления перед Конгрессом США 21 декабря

Президент Украины Владимир Зеленский вылетел в Вашингтон. Об этом телеканалу CNN сообщили два осведомленных источника.

Отмечается, что это первая зарубежная поездка украинского лидера с начала проведения российской спецоперации. Он намерен выступить на совместном заседании Палаты представителей и Сената конгресса США. Однако спикер нижней палаты Нэнси Пелоси не подтвердила возможный визит президента в Капитолий, заявив, что не обладает подобными сведениями.

Приезд Зеленского также прокомментировал официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик. Он отметил, что не располагает информацией о возможном посещении президентом штаб-квартиры организации, находящейся в Нью-Йорке.

Обсуждение военной помощи Киеву

Помимо этого, Зеленский также планирует встретиться с американским коллегой Джо Байденом. В ходе встречи, которая пройдет в Белом доме, политики обсудят новый пакет военной помощи Киеву, включающем зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot. Уточняется, что объем дополнительной помощи составит 1,8 миллиарда долларов.

Зеленский оценил возможный исход переговоров с Байденом по поставкам Киеву Patriot. По его словам, главы государств постоянно это обсуждают.

Я с позитивом смотрю на этот вопрос. С большим позитивом Владимир Зеленский Президент Украины

Ранее украинский президент обратился к западным лидерам с просьбой расширить военную помощь Киеву. Так, он попросил премьер-министра Великобритании Риши Сунака нарастить поставки систем противовоздушной обороны (ПВО). Зеленский также призвал премьер-министра Швеции Ульфа Кристенссона передать Киеву самоходную артиллерийскую установку (САУ) Archer.

Кроме того, украинский лидер попросил президента Литвы Гитанаса Науседу выделить зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) NASAMS, а также ПЗРК Stinger.

Реакция России на помощь Украине со стороны США

Первый заместитель главы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров указал, что передача Вашингтоном оружия Киеву, особенно ЗРК Patriot, провоцирует прямой конфликт России и НАТО. Он подчеркнул, что США ставят мир на грань третьей мировой войны. Однако, заявил Джабаров, напугать этим Россию не удастся.

Если они думают, что они нас этим испугали — напрасно Владимир Джабаров Первый заместитель главы международного комитета Совфеда

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Patriot станут для России законной целью на Украине в случае, если Вашингтон решит поставлять их Киеву.