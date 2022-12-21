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07:51, 21 декабря 2022Мир

Зеленский вылетел в Вашингтон для выступления перед Конгрессом США

CNN: Зеленский вылетел в Вашингтон для выступления перед Конгрессом США 21 декабря
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский вылетел в Вашингтон. Об этом телеканалу CNN сообщили два осведомленных источника.

Отмечается, что это первая зарубежная поездка украинского лидера с начала проведения российской спецоперации. Он намерен выступить на совместном заседании Палаты представителей и Сената конгресса США. Однако спикер нижней палаты Нэнси Пелоси не подтвердила возможный визит президента в Капитолий, заявив, что не обладает подобными сведениями.

Приезд Зеленского также прокомментировал официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик. Он отметил, что не располагает информацией о возможном посещении президентом штаб-квартиры организации, находящейся в Нью-Йорке.

Обсуждение военной помощи Киеву

Помимо этого, Зеленский также планирует встретиться с американским коллегой Джо Байденом. В ходе встречи, которая пройдет в Белом доме, политики обсудят новый пакет военной помощи Киеву, включающем зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot. Уточняется, что объем дополнительной помощи составит 1,8 миллиарда долларов.

Зеленский оценил возможный исход переговоров с Байденом по поставкам Киеву Patriot. По его словам, главы государств постоянно это обсуждают.

Я с позитивом смотрю на этот вопрос. С большим позитивом

Владимир ЗеленскийПрезидент Украины

Ранее украинский президент обратился к западным лидерам с просьбой расширить военную помощь Киеву. Так, он попросил премьер-министра Великобритании Риши Сунака нарастить поставки систем противовоздушной обороны (ПВО). Зеленский также призвал премьер-министра Швеции Ульфа Кристенссона передать Киеву самоходную артиллерийскую установку (САУ) Archer.

Кроме того, украинский лидер попросил президента Литвы Гитанаса Науседу выделить зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) NASAMS, а также ПЗРК Stinger.

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Реакция России на помощь Украине со стороны США

Первый заместитель главы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров указал, что передача Вашингтоном оружия Киеву, особенно ЗРК Patriot, провоцирует прямой конфликт России и НАТО. Он подчеркнул, что США ставят мир на грань третьей мировой войны. Однако, заявил Джабаров, напугать этим Россию не удастся.

Если они думают, что они нас этим испугали — напрасно

Владимир ДжабаровПервый заместитель главы международного комитета Совфеда

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Patriot станут для России законной целью на Украине в случае, если Вашингтон решит поставлять их Киеву.

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Варвара Кузьмина
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