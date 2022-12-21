Зеленский и Байден запланировали личную встречу в Вашингтоне

CNN: Зеленский и Байден планируют провести личную встречу в Белом доме 21 декабря

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден запланировали встретиться в Вашингтоне в среду, 21 декабря. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

По данным телеканала, в ходе личной встречи, которая состоится в Белом доме, лидеры двух стран обсудят новый пакет военной помощи Украине. При этом время визита Зеленского в США совпадает с намерением Вашингтона включить зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) в следующий пакет оборонной помощи Киеву.

О планах Владимира Зеленского посетить Вашингтон стало известно ранее. По информации Axios, украинский лидер выступит на совместном заседании Палаты представителей и Сената Конгресса. Это будет первая зарубежная поездка Владимира Зеленского с начала специальной военной операции.

