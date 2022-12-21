В США узнали о планах Зеленского приехать в Вашингтон

Axios: президент Украины Владимир Зеленский может посетить Вашингтон 21 декабря

Президент Украины Владимир Зеленский может посетить Вашингтон 21 декабря. Об этом сообщает портал Axios. Такую же информацию сообщило издание Punchbowl News, передает ТАСС.

По информации Axios, украинский лидер выступит на совместном заседании Палаты представителей и Сената Конгресса. Детали визита не уточняются. Однако отмечается, что полиция Капитолия уже начала усиление.

Ранее Владимир Зеленский оценил возможный исход переговоров с американским коллегой Джо Байденом по поставкам Киеву зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. На вопрос журналиста он, улыбнувшись, ответил, что главы государств постоянно это обсуждают.