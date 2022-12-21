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00:59, 21 декабря 2022Мир

В США узнали о планах Зеленского приехать в Вашингтон

Axios: президент Украины Владимир Зеленский может посетить Вашингтон 21 декабря
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский может посетить Вашингтон 21 декабря. Об этом сообщает портал Axios. Такую же информацию сообщило издание Punchbowl News, передает ТАСС.

По информации Axios, украинский лидер выступит на совместном заседании Палаты представителей и Сената Конгресса. Детали визита не уточняются. Однако отмечается, что полиция Капитолия уже начала усиление.

Ранее Владимир Зеленский оценил возможный исход переговоров с американским коллегой Джо Байденом по поставкам Киеву зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. На вопрос журналиста он, улыбнувшись, ответил, что главы государств постоянно это обсуждают.

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Марина Совина
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