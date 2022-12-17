Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:28, 17 декабря 2022Россия

Пушилин заявил об опасности поставок США ЗРК Patriot на Украину

Пушилин заявил, что поставка Patriot на Украину будет прямым втягиванием в конфликт НАТО

Фото: Reuters

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что поставка США зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot на Украину будет новым опасным этапом конфликта. Об этом сообщает Telegram-канал RT.

Передача указанного вооружения, по мнению врио главы ДНР, означает прямое втягивание в конфликт НАТО. Он считает, что допускать этого нельзя.

По словам Пушилина, прямого противостояния хотелось бы избежать, однако Вашингтон и Североатлантический альянс с этим не согласны — в противном случае на Украине не было бы иностранных наемников, военных НАТО, а также оружия и боевой техники.

Ранее Пушилин объяснил обстрелы Вооруженных сил Украины желанием отыграться на мирном населении.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
В НАТО заявили о планах России вести затяжной конфликт на Украине
Стало известно о повышении активности белого медведя Диксона
В центре Донецка произошла серия взрывов
Зеленский рассмотрит петицию о ветировании закона о наказании военнослужащих
В России высказались о грядущем визите МАГАТЭ в Иран
Александр Емельяненко оценил поражение от блогера
Мэр Киева рассказал о возобновлении работы метро
Пушилин заявил об опасности поставок США ЗРК Patriot на Украину
В Крыму оценили заявление США о праве Украины на военные операции на полуострове
Европейские страны ограничили температуру в парламентах и органах власти
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.