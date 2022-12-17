Пушилин заявил об опасности поставок США ЗРК Patriot на Украину

Пушилин заявил, что поставка Patriot на Украину будет прямым втягиванием в конфликт НАТО

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что поставка США зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot на Украину будет новым опасным этапом конфликта. Об этом сообщает Telegram-канал RT.

Передача указанного вооружения, по мнению врио главы ДНР, означает прямое втягивание в конфликт НАТО. Он считает, что допускать этого нельзя.

По словам Пушилина, прямого противостояния хотелось бы избежать, однако Вашингтон и Североатлантический альянс с этим не согласны — в противном случае на Украине не было бы иностранных наемников, военных НАТО, а также оружия и боевой техники.

Ранее Пушилин объяснил обстрелы Вооруженных сил Украины желанием отыграться на мирном населении.

