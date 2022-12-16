Пушилин объяснил обстрелы ВСУ желанием отыграться на мирном населении

Глава ДНР Пушилин объяснил участившиеся удары ВСУ желанием отыграться на мирных гражданах

Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут серьезные потери на фронте, поэтому Киев решил отыграться на мирном населении, усилив удары по городам Донецкой народной республики (ДНР), заявил глава нового российского региона Денис Пушилин в Telegram. По его словам, российская артиллерия делает все возможное, чтобы подавить огневые точки противника.