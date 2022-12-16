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13:14, 16 декабря 2022Россия

Пушилин объяснил обстрелы ВСУ желанием отыграться на мирном населении

Глава ДНР Пушилин объяснил участившиеся удары ВСУ желанием отыграться на мирных гражданах

Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут серьезные потери на фронте, поэтому Киев решил отыграться на мирном населении, усилив удары по городам Донецкой народной республики (ДНР), заявил глава нового российского региона Денис Пушилин в Telegram. По его словам, российская артиллерия делает все возможное, чтобы подавить огневые точки противника.

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