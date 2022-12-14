В Кремле назвали последствие возможных поставок ПРО Patriot Киеву

Песков назвал ПРО Patriot законной целью России в случае их поставок Украине Вашингтоном

Комплексы противоракетной обороны (ПРО) Patriot будут для России законной целью на Украине в случае, если Вашингтон решит поставлять их Киеву. Такое последствие военной помощи США назвал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

29 ноября зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что персонал НАТО станет законной целью Вооруженных сил (ВС) России, если организация начнет поставлять ПРО Patriot на Украину. Политик выразил надежду на то, что в организации понимают последствия поставок комплексов Patriot.

«Я не стал бы пока все-таки это комментировать, потому что это все сообщения СМИ. В наше время сообщения СМИ — вещь ненадежная, поэтому дождемся какой-то официальной информации», — сказал Песков, при этом согласившись с утверждением Медведева.

На возможные поставки ПРО Patriot также отреагировали в Совфеде. Сенатор Владимир Джабаров заявил, что это может спровоцировать прямой конфликт России и НАТО, и отметил угрозу, исходящую от данных вооружений. По его мнению, Вашингтон ставит мир на грань третьей мировой войны, но напугать этим Москву не получится.