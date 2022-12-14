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11:45, 14 декабря 2022Россия

В Совфеде предупредили о последствиях возможной передачи ЗРК Patriot Киеву

Сенатор Джабаров: поставками ЗРК Patriot США провоцируют Россию на прямой конфликт с НАТО

Фото: Christophe Gateau / Globallookpress.com

Поставки США вооружения Киеву, особенно зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, провоцируют прямой конфликт России и НАТО. Об этом предупредил первый заместитель главы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров, пишет РИА Новости.

Сенатор также отметил угрозу, исходящую от данных вооружений. США, по его словам, действительно ставят мир на грань третьей мировой войны. Однако напугать этим Москву не получится, добавил он. «Если они думают, что они нас этим испугали — напрасно», — заключил Джабаров.

Ранее бывший генерал армии США Марк Хертлинг прокомментировал сообщения о том, что Вашингтон намерен передать Киеву ЗРК Patriot в ближайшее время. Он исключил, что Вооруженные силы Украины начнут использование Patriot в ближайшем будущем.

13 декабря CNN сообщил, что США могут на этой неделе объявить о передаче Киеву ЗРК Patriot. Информацию подтвердили высокопоставленный представитель администрации и еще два источника из американских властей. Позднее представитель Пентагона заявил, что ему «нечего сообщить» по этому вопросу.

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Сергей Истомин
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