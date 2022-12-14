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04:15, 14 декабря 2022Мир

Генерал США прокомментировал возможную передачу комплексов Patriot Киеву

Экс-генерал армии США Хертлинг исключил использование ВСУ ЗРК Patriot в ближайшем будущем

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Бывший генерал армии США Марк Хертлинг прокомментировал сообщения о том, что Вашингтон намерен передать Киеву зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot в ближайшее время. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

Хертлинг исключил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) начнут использование Patriot в ближайшем будущем.

«"Экстренные новости" — Пентагон вот-вот подтвердит отправку ЗРК Patriot на Украину. Если в течение нескольких месяцев не проводилось секретное обучение, "одобрение" не означает, что комплексы моментально появятся на поле боя», — подчеркнул экс-генерал.

Военный добавил, что для освоения использования комплексов украинским военным понадобятся месяцы.

13 декабря телеканал CNN сообщил, что власти США могут на этой неделе объявить о передаче Украине ЗРК Patriot. Информацию подтвердили высокопоставленный представитель администрации и еще два источника из американских властей. Позже представитель Пентагона заявил, что ему «нечего сообщить» по этому вопросу.

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Марина Совина
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