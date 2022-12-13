В Пентагоне ответили на сообщения о поставках Patriot Украине

Представитель Пентагона заявил, что ему «нечего сообщить» о передаче ЗРК Patriot Украине

В Пентагоне прокомментировали информацию, что США могут поставить зенитно-ракетные комплексы Patriot на Украину, сообщает РИА Новости.

Представитель Пентагона ответил на сообщения о поставках Patriot Украине и подчеркнул, что ему «нечего сообщить» о передаче комплексов Киеву.

«На сегодняшней день нам нечего проанонсировать», — заявил он.

Ранее 13 декабря телеканал CNN сообщил, что власти США могут на этой неделе объявить о передаче Украине ЗРК Patriot. Информацию подтвердили высокопоставленный представитель администрации и еще два источника из американских властей.

В конце ноября в США опровергли планы передачи Украине комплексов Patriot. С таким заявлением выступил пресс-секретарь Минобороны США бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер. При этом ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщал, что представители альянса обсуждают возможную передачу Киеву комплексов Patriot.