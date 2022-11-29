В США открестились от планов передачи Украине комплексов Patriot

В Пентагоне заявили, что пока не планируют передавать Украине комплексы ПВО Patriot

Вашингтон пока не планирует передавать Украине системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Об этом заявил пресс-секретарь Минобороны США бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер, передает ТАСС.

При этом представитель Пентагона подчеркнул, что обеспечение Украины средствами ПВО является одним из приоритетов военного ведомства, и по этому вопросу продолжаются дискуссии.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что представители альянса обсуждают возможность поставок Киеву комплексов Patriot. Он добавил, что считает постоянные поставки оружия Киеву единственным путем к достижению мира на Украине.

В ответ в Москве пригрозили, что будут считать персонал НАТО, обслуживающий комплексы ПВО на Украине, законной целью Вооруженных сил России.