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21:43, 29 ноября 2022Мир

В США открестились от планов передачи Украине комплексов Patriot

В Пентагоне заявили, что пока не планируют передавать Украине комплексы ПВО Patriot

Фото: Reuters

Вашингтон пока не планирует передавать Украине системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Об этом заявил пресс-секретарь Минобороны США бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер, передает ТАСС.

При этом представитель Пентагона подчеркнул, что обеспечение Украины средствами ПВО является одним из приоритетов военного ведомства, и по этому вопросу продолжаются дискуссии.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что представители альянса обсуждают возможность поставок Киеву комплексов Patriot. Он добавил, что считает постоянные поставки оружия Киеву единственным путем к достижению мира на Украине.

В ответ в Москве пригрозили, что будут считать персонал НАТО, обслуживающий комплексы ПВО на Украине, законной целью Вооруженных сил России.

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Марина Совина
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