Медведев ответил на обсуждения в НАТО поставок Patriot на Украину

Медведев: натовский персонал станет целью ВС России в случае поставок Patriot на Украину

Натовский персонал станет законной целью Вооруженных сил (ВС) России, если организация начнет поставлять системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot на Украину. Об этом предупредил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что представители Североатлантического альянса обсуждают возможность поставок на Украину систем ПВО Patriot. Он добавил, что считает постоянные поставки оружия Киеву единственным путем к достижению мира на Украине.

«Если, как намекнул Столтенберг, НАТО поставит киевским фанатикам комплексы Patriot вместе с натовским персоналом, они сразу же станут законной целью наших вооруженных сил», — написал зампред Совбеза России.

Он также выразил надежду на то, что в организации понимают последствия поставок комплексов Patriot Киеву.

Кроме того Медведев заявил, что НАТО не нужна цивилизованному миру. По его мнению, организация «должна покаяться перед человечеством и быть распущена как преступное образование».