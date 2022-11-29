Медведев заявил о ненужности НАТО для цивилизованного мира
НАТО не нужна цивилизованному миру. Такое мнение выразил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
По словам политика,«наглые натовские выскочки» забывают о совершенных Североатлантическим альянсом преступлениях, государственных переворотах, а также об убитых мирных гражданах.
Медведев подчеркнул, что НАТО с момента своего образования действовала в интересах определенных англосаксонских стран, чем доказывала закрытую корпоративную сущность. При этом, добавил он, в страна альянса проживает не больше 12 процентов населения планеты.
«Цивилизованному миру эта организация не нужна. Она должна покаяться перед человечеством и быть распущена как преступное образование. Но даже Pontifex Maximus не сможет отпустить им грехи», — заключил зампред Совбеза.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал страны-члены НАТО расширить поставки военной помощи для Украины, чтобы добиться приемлемого соглашения о мире для Киева на будущих переговорах с Россией