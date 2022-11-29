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20:17, 29 ноября 2022Россия

Медведев заявил о ненужности НАТО для цивилизованного мира

Зампред Совбеза России Медведев заявил, что НАТО не нужна цивилизованному миру

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

НАТО не нужна цивилизованному миру. Такое мнение выразил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

По словам политика,«наглые натовские выскочки» забывают о совершенных Североатлантическим альянсом преступлениях, государственных переворотах, а также об убитых мирных гражданах.

Медведев подчеркнул, что НАТО с момента своего образования действовала в интересах определенных англосаксонских стран, чем доказывала закрытую корпоративную сущность. При этом, добавил он, в страна альянса проживает не больше 12 процентов населения планеты.

«Цивилизованному миру эта организация не нужна. Она должна покаяться перед человечеством и быть распущена как преступное образование. Но даже Pontifex Maximus не сможет отпустить им грехи», — заключил зампред Совбеза.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал страны-члены НАТО расширить поставки военной помощи для Украины, чтобы добиться приемлемого соглашения о мире для Киева на будущих переговорах с Россией

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Никита Абрамов
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