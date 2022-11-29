Медведев заявил о ненужности НАТО для цивилизованного мира

Зампред Совбеза России Медведев заявил, что НАТО не нужна цивилизованному миру

НАТО не нужна цивилизованному миру. Такое мнение выразил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

По словам политика,«наглые натовские выскочки» забывают о совершенных Североатлантическим альянсом преступлениях, государственных переворотах, а также об убитых мирных гражданах.

Медведев подчеркнул, что НАТО с момента своего образования действовала в интересах определенных англосаксонских стран, чем доказывала закрытую корпоративную сущность. При этом, добавил он, в страна альянса проживает не больше 12 процентов населения планеты.

«Цивилизованному миру эта организация не нужна. Она должна покаяться перед человечеством и быть распущена как преступное образование. Но даже Pontifex Maximus не сможет отпустить им грехи», — заключил зампред Совбеза.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал страны-члены НАТО расширить поставки военной помощи для Украины, чтобы добиться приемлемого соглашения о мире для Киева на будущих переговорах с Россией