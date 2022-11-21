Генсек НАТО призвал Запад расширить помощь Украине

Столтенберг призвал НАТО расширить военную помощь Украине для приемлемого мира с Россией

Страны-члены НАТО должны расширить поставки военной помощи для Украины в условиях российских ракетных ударов, чтобы добиться приемлемого соглашения о мире для Киева на будущих переговорах с Россией. К этому страны Запада призвал генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, сообщает ТАСС.

«Любой конфликт рано или поздно заканчивается за столом переговоров, но мы хотим мирного решения, которое будет приемлемо для Украины, а это определяется успехами на поле боя. Поэтому НАТО должна продолжать расширять поставки Украине», — заявил генсек. Он добавил, что именно для этого необходимо увеличить поставки систем ПВО, горючего и военного оборудования.

Ранее Шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что итог конфликта на Украине определит ситуацию в сфере безопасности в мире в XXI веке. По его словам, исход боевых действий определит курс глобальной безопасности в целом.