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13:39, 21 ноября 2022Мир

Генсек НАТО призвал Запад расширить помощь Украине

Столтенберг призвал НАТО расширить военную помощь Украине для приемлемого мира с Россией

Фото: Stefano Carofei / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Страны-члены НАТО должны расширить поставки военной помощи для Украины в условиях российских ракетных ударов, чтобы добиться приемлемого соглашения о мире для Киева на будущих переговорах с Россией. К этому страны Запада призвал генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, сообщает ТАСС.

«Любой конфликт рано или поздно заканчивается за столом переговоров, но мы хотим мирного решения, которое будет приемлемо для Украины, а это определяется успехами на поле боя. Поэтому НАТО должна продолжать расширять поставки Украине», — заявил генсек. Он добавил, что именно для этого необходимо увеличить поставки систем ПВО, горючего и военного оборудования.

Ранее Шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что итог конфликта на Украине определит ситуацию в сфере безопасности в мире в XXI веке. По его словам, исход боевых действий определит курс глобальной безопасности в целом.

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Виктория Кондратьева
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