Шеф Пентагона описал роль конфликта на Украине для XXI века

Шеф Пентагона заявил, что итог конфликта на Украине определит безопасность в этом веке

Шеф Пентагона Ллойд Остин считает, что итог конфликта на Украине определит ситуацию в сфере безопасности в мире в XXI веке. Такую роль противостояния он описал в ходе ежегодного Форума по безопасности в канадском Галифаксе, трансляция которого доступна на сайте мероприятия.

По его словам, исход боевых действий определит курс глобальной безопасности в целом.

Ранее Остин признался, что НАТО не ищет конфликта с Россией и не собирается втягиваться в боевые действия на Украине. При этом Североатлантический альянс продолжит помогать Киеву в оборонительных вопросах.

Глава Пентагона также обратил внимание на то, что на фоне проведения российской спецоперации риск распространения ядерного оружия в мире повышается. По его словам, главы «авторитарных» государств наблюдают за происходящим и могут прийти к выводу, что «получение ядерного оружия даст им собственную лицензию на охоту».