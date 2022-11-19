Пентагон заявил о повышении риска распространения ядерного оружия в мире

Шеф Пентагона Остин: СВО на Украине повышает риск распространения ядерного оружия в мире

На фоне проведения спецоперации на Украине риск распространения ядерного оружия в мире повышается. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин в ходе ежегодного Форума по безопасности в канадском Галифаксе, трансляция которого велась на сайте мероприятия.

По словам руководителя ведомства, главы «авторитарных» государств наблюдают за происходящим и могут прийти к выводу, что «получение ядерного оружия даст им собственную лицензию на охоту».

«Это может привести к опасному витку распространения ядерного оружия», — заметил Остин.

Ранее шеф Пентагона также заявил, что Россия обладает «впечатляющими вооружениями». «Вы знаете, у россиян огромная армия и впечатляющие вооружения», — сказал он.