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19:58, 19 ноября 2022Мир

Шеф Пентагона заявил о «впечатляющих вооружениях» России

Шеф Пентагона Остин заявил, что Россия располагает «впечатляющими вооружениями»

Фото: Shutterstock

Шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что Россия обладает «впечатляющими вооружениями». Об этом он заявил во время выступления на ежегодном Форуме по безопасности в канадском Галифаксе, трансляция которого доступна на сайте.

«Вы знаете, у россиян огромная армия и впечатляющие вооружения», — сказал он, добавив при этом, что даже это не позволило Москве «одержать верх» на Украине.

Также Остин привел утверждение президента США Джо Байдена, который заявил, что «Украина никогда не станет победой России». Однако, по словам шефа Пентагона, впереди у Украины могут быть трудности, так как страну ждет суровая зима.

В заключении Остин заверил, что США с союзниками продолжат оказывать дальнейшую поддержку Киеву.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал страны Североатлантического альянса не недооценивать Москву, а также готовиться к продолжительной войне на Украине.

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Никита Абрамов
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