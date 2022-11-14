Генсек НАТО призвал не недооценивать Россию

Столтенберг призвал страны НАТО не недооценивать Москву и продолжать поддерживать Киев

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал страны Североатлантического альянса не недооценивать Москву, а также готовиться к продолжительной войне на Украине. Слова генерального секретаря с пресс-конференции с министрами иностранных дел и обороны Нидерландов приводятся на сайте организации.

Столтенберг считает, что Россия имеет сильные вооруженные силы и военные возможности, включая большое количество солдат. Кроме того, она демонстрирует волю и решимость к победе. «Следующие месяцы будут тяжелыми», — признал он.

Генсек призвал продолжать поддержку Киева как финансовую, так и военную, включая поставки топлива, медикаментов и средств противовоздушной обороны.

Также в ходе пресс-конференции стало известно, что Нидерланды выделят 25 миллионов евро на поддержку украинской армии, заявил министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра.

Ранее ряд стран НАТО, в том числе Греция и Польша, поддержали заявку Украины на вступление в альянс. Как отмечала газета Politico, глава Пентагона Ллойд Остин признал стремление Киева присоединиться к Североатлантическому блоку, но заявил, что не видит никаких решений этого вопроса в краткосрочной перспективе.