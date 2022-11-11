Ряд стран НАТО поддержали заявку Украины на вступление

Politico: Греция, Польша и ряд других стран НАТО поддержали заявку Украины на вступление

Ряд стран НАТО, в том числе Греция и Польша, поддержали заявку Украины на вступление в альянс. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на отчет о встрече лидеров стран НАТО.

По информации издания, глава Пентагона Ллойд Остин признал стремление Киева присоединиться к Североатлантическому блоку, но заявил, что не видит никаких решений этого вопроса в краткосрочной перспективе. При этом ряд других членов альянса поддержали заявку украинской стороны.

30 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна в ускоренном режиме подаст заявку в НАТО. Он отметил, что Украина «де-факто уже прошла свой путь в НАТО» и является его частью. Однако генсек альянса Йенс Столтенберг уклонился от прямого ответа на вопрос о процедуре ускоренного вступления Украины.