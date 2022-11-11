Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:29, 11 ноября 2022Мир

Ряд стран НАТО поддержали заявку Украины на вступление

Politico: Греция, Польша и ряд других стран НАТО поддержали заявку Украины на вступление

Фото: Giuseppe Distefano / AP

Ряд стран НАТО, в том числе Греция и Польша, поддержали заявку Украины на вступление в альянс. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на отчет о встрече лидеров стран НАТО.

По информации издания, глава Пентагона Ллойд Остин признал стремление Киева присоединиться к Североатлантическому блоку, но заявил, что не видит никаких решений этого вопроса в краткосрочной перспективе. При этом ряд других членов альянса поддержали заявку украинской стороны.

30 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна в ускоренном режиме подаст заявку в НАТО. Он отметил, что Украина «де-факто уже прошла свой путь в НАТО» и является его частью. Однако генсек альянса Йенс Столтенберг уклонился от прямого ответа на вопрос о процедуре ускоренного вступления Украины.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
В Кремле отказались комментировать решение Минобороны по Херсону
Блогерша назвала три устаревшие вещи в женском гардеробе
Сокращение британской армии помешало планам Лондона противостоять Москве
Песков рассказал о подготовке послания Путина Федеральному собранию
Песков объяснил неучастие Путина в саммитах G20 и АТЭС
Рост цен в Германии побил очередной рекорд
Кремль назвал условие завершения спецоперации
Кремль высказался о принятии Херсонской области в состав России
Кремль заявил о нежелании Киева возобновить переговоры
В Кремле ответили на вопрос о статусе Херсонской области
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.