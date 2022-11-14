Нидерланды выделят 25 миллионов евро на поддержку армии Украины

Глава МИД Нидерландов Хукстра объявил о 25 миллионах евро помощи армии Украины

Нидерланды выделят 25 миллионов евро на поддержку украинской армии, заявил министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы выделим 25 миллионов евро на поддержку украинской армии, в том числе на питание, пайки, средства первой медицинской помощи, машины скорой помощи и бензовозы», — сказал дипломат в ходе пресс-конференции, проходящей в Гааге. Сообщается, что на мероприятии также присутствовали министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен и генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Хукстра добавил, что Нидерланды дополнительно выделят 20 миллионов евро на счет международного фонда помощи Украине.

Ранее сообщалось, что Евросоюз собирается выделить Украине макрофинансовую помощь в размере полумиллиарда евро. После объявления Россией специальной военной операции на Украине 24 февраля страны Европейского союза, США и другие государства регулярно направляют на Украину финансовую и военную помощь.

США в начале ноября пообещали выделить 400 миллионов долларов помощи.

Ранее Россия направила странам НАТО ноту протеста из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров пригрозил, что грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.