США объявили о выделении военной помощи Украине на 400 миллионов долларов

Пентагон объявил о выделении военной помощи Украине на 400 миллионов долларов

США объявили о выделении военной помощи Украине на 400 миллионов долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Пентагона Сабрину Сингх.

Уточняется, что в новый пакет помощи войдут 250 БТР M1117, 40 бронекатеров, а также 1,1 тысячи дронов Phoenix Ghost и системы ПВО Hawk. Также Киев получит 45 советских танков Т-72, которые были модернизированы США совместно с Нидерландами и Чехией.

«Часть танков будут переданы Украине до конца декабря. Поставки предполагается завершить в 2023 году», — сказала на брифинге для СМИ представитель Пентагона.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский допустил, что политические перемены в США, связанные с выборами в Конгресс, могут замедлить принятие двусторонних решений. При этом он отметил, что не видит рисков, связанных с тем, что американское общество перестанет поддерживать Украину.