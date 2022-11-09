ЕС выделит Украине полмиллиарда евро помощи

Евросоюз направит на Украину помощь в размере полумиллиарда евро

Евросоюз собирается выделить Украине в декабре 2022 года макрофинансовую помощь в размере полмиллиарда евро, заявил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис. Об этом сообщает РИА Новости.

«Что касается этого года, 2,5 миллиарда евро будет перечислено Украине в этом месяце, еще 0,5 миллиарда евро — в следующем месяце», — сказал еврочиновник на пресс-конференции.

8 ноября стало известно, что Евросоюз не выделит Украине ранее обещанные 3 миллиарда евро. По предоставлению этой суммы, как отметил Домбровскис, была дискуссия. Он пообещал перечислить помощь в начале следующего года.

После объявления Россией специальной военной операции на Украине 24 февраля страны Европейского союза направляют на Украину финансовую помощь. В мае ЕС решил выделить дополнительно 500 миллионов евро военной помощи Украине. При этом верховный глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС оказывает намного больше помощи Киеву.

Ранее США объявили о выделении военной помощи Украине на 400 миллионов долларов. Уточняется, что в новый пакет помощи войдут 250 БТР M1117, 40 бронекатеров, а также 1,1 тысячи дронов Phoenix Ghost и системы ПВО Hawk. Также Киев получит 45 советских танков Т-72, которые были модернизированы США совместно с Нидерландами и Чехией.