ЕС выделит еще 500 миллионов евро военной помощи Украине

Европейский союз решил выделить дополнительно 500 миллионов евро военной помощи Украине

Украине выделят дополнительную военную помощь в размере 500 миллионов евро. Такое решение приняли главы МИД стран Европейского союза. Об этом заявил верховный представитель сообщества по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает РИА Новости.

Таким образом, ЕС доведет всю сумму выделяемой помощи до 2 миллиардов евро.

По словам Борреля, средства, выделенные в рамках общеевропейского фонда, остаются пока только «вершиной айсберга». На самом деле помощь Украине, которая оказывается Европейским союзом, гораздо больше.

Ранее стало известно, что Европейская комиссия готовится предложить новый пакет финансовой помощи Украине, в котором пропишется обязательство по предоставлению ей долгосрочных займов для восстановления и обеспечения ликвидности. Уточнялось, что сумму средств для Киева еще не определили, однако ожидается, что она «покроет финансовые потребности Украины на два месяца».

Всемирный банк также выделит Украине 1,5 миллиарда долларов. Такие средства будут направлены на возмещение расходов бюджета для оплаты работы госорганов и бюджетных организаций из образовательной сферы.

24 февраля было объявлено о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР. В скором времени Украине начали оказывать гуманитарную помощь, также страны стали выделять дополнительные средства на ее военную поддержку.