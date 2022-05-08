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Украина получит от Всемирного банка 1,5 миллиарда долларов

Всемирный банк выделит Украине 1,5 миллиарда долларов на оплату труда бюджетников

Фото: Johannes Christo / Reuters

Всемирный банк выделит Украине 1,5 миллиарда долларов на оплату труда бюджетников. Об этом сообщается на странице Министерства финансов страны в Facebook (запрещена в России; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Отмечается, что средства Киев получит в рамках проекта «Поддержка госрасходов для обеспечения устойчивого государственного управления».

Деньги направят на возмещение расходов бюджета для оплаты труда работников государственных органов и бюджетных учреждений образовательной сферы.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предложил финансировать фонд восстановления страны за счет российского имущества. Политик выразил надежду, что фонд будет пополняться из пяти источников: международных и финансовых организаций, помощи от гуманитарных организаций, частных фирм, а также за счет конфискованного имущества, переданного Украине.

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Марина Совина
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