На Украине захотели восстановить страну за счет российского имущества

Премьер Украины Шмыгаль предложил восстанавливать страну за счет российского имущества

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предложил финансировать фонд восстановления страны за счет российского имущества. Об этом он заявил во время международной конференции доноров, которая проходит в Варшаве, пишет РИА Новости.

Шмыгаль выразил надежду, что фонд будет пополняться из пяти источников: международных и финансовых организаций, помощи от гуманитарных организаций, частных фирм, а также за счет конфискованного имущества, переданного Украине.

«Я хотел бы выразить благодарность Международному валютному фонду, а также Всемирному банку за соответствующие фонды и механизмы, которые должны привлекать фонды из других стран. Также я благодарю те страны, которые уже начали вводить изменения в законодательства, благодаря которым Украина получит доступ к активам Российской Федерации», — заявил премьер.

Ранее идею конфискации российских активов за границей и восстановления Украины за их счет выразил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

В конце апреля конгрессмены США приняли закон, позволяющий направлять в поддержку Украине арестованные из-за антироссийских санкций активы. Конгрессмены одобрили конфискацию активов иностранцев в случае, если средства получены при поддержке руководства РФ или незаконных действий.

В России такое решение посчитали уничтожением «остатков международного права в экономике».