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Россия заявила об уничтожении международного права из-за конфискации ее активов

Директор Navigator Principal Investors LLC заявил об уничтожении международного права

Фото: Pixabay

Директор инвестиционной компании Navigator Principal Investors LLC Кайл Шостак заявил, что мир уничтожает остатки международного права в экономике из-за конфискации активов России. Об этом он заявил в беседе с ТАСС.

«Конфискация активов России в пользу вообще кого-либо, в том числе в пользу Украины, если такое вообще произойдет, будет носить беспрецедентный характер», — сказал он, добавив, что миризбавляется от каких-либо остатков международного права, в том числе в экономических отношениях.

По его словам, при подобных действиях «неизбежными последствиями станут многочисленные иски с оспариванием законности изъятия российских активов за рубежом». Шостак предположил, что это в том числе породит неизбежную и весьма жесткую реакцию со стороны РФ в отношении активов, ресурсов и инфраструктуры стран-конфискантов.

При этом эксперт выразил надежду, что в результате верх возьмет рыночная логика и стороны смогут разрешить текущие проблемы. «Надежда лишь на то, что здравая, рыночная логика возьмет верх и сторонам удастся о чем-то договориться», — заключил он.

28 апреля конгрессмены США приняли закон, который разрешает направлять Украине арестованные из-за антироссийских санкций активы. Палата представителей Конгресса США одобрила конфискацию имущества иностранцев в случае, если средства получены при поддержке руководства РФ или незаконных действиях.

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Марина Совина
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